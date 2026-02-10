ECONOMIE
Partij Japanse premier wint uitzonderlijke tweederdemeerderheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 6:01
TOKIO (ANP/AFP) - De officiële verkiezingsresultaten in Japan laten dinsdag zien dat de partij van de Japanse premier Sanae Takaichi inderdaad een tweederdemeerderheid in het parlement heeft weten te bemachtigen. De conservatieve Liberaal-Democratische Partij (LDP) won 315 van de 465 zetels tijdens de parlementsverkiezingen afgelopen weekend.
Duidelijk was al dat Takaichi een monsterzege boekte tijdens de pas recent afgekondigde verkiezingen. De LDP is al tientallen jaren vrijwel onafgebroken aan de macht, maar had recent zelf geen meerderheid. In het vorige parlement had de LDP 198 zetels.
De coalitiepartner van de LDP, de Japanse Innovatiepartij, behaalde 36 zetels.
Takaichi trad afgelopen oktober aan als eerste vrouwelijke premier van Japan en geldt als een populaire leider. Ze wordt gesteund door de Amerikaanse president Donald Trump en wil onder meer hogere defensie-uitgaven, wat China nerveus kan maken.
