Skiester Vonn ondergaat tweede operatie aan gebroken been

De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn heeft een tweede operatie ondergaan om een breuk in haar linkerbeen te stabiliseren. Dat heeft het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA bekendgemaakt. Op Instagram schrijft Vonn maandagavond dat ze aan haar val een breuk van het tibiaplateau heeft overgehouden. Er zijn meerdere operaties nodig om daarvan te herstellen, meldt Vonn.

De olympisch kampioene van 2010 kwam zondag bij de Spelen in Cortina d'Ampezzo zwaar ten val na 13 seconden van haar afdaling. De 41-jarige Vonn verloor in een van de eerste bochten op hoge snelheid haar balans. Ze werd langdurig verzorgd in de Italiaanse sneeuw, waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Per helikopter werd ze afgevoerd.

"Mijn olympische droom eindigde niet zoals ik had gehoopt. Het was geen sprookjesachtig einde, maar het leven is zoals het is", aldus Vonn op Instagram bij een foto die vlak voor haar val werd gemaakt. "Ik durfde te dromen en heb zo hard gewerkt aan het verwezenlijken ervan."

Vonn stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie maakte ze een comeback. Met haar titaniumprothese toonde ze vorige maand nog in het Oostenrijkse Zauchensee haar goede vorm met haar 84e wereldbekerzege.

In haar bericht schrijft Vonn dat haar eerdere blessures niets te maken hadden met de val. "Ik zat simpelweg een paar centimeter te strak op mijn lijn, waardoor mijn rechterarm in het poortje haakte", aldus de skiester. Ze heeft geen spijt van haar deelname aan de Spelen. "Het leven is te kort om niet alle kansen te omarmen", schrijft ze.