Australische premier biedt excuses aan voor schietpartij Bondi

door anp
maandag, 22 december 2025 om 7:03
SYDNEY (ANP/BLOOMBERG) - De Australische premier Anthony Albanese heeft zijn excuses aangeboden aan de joodse gemeenschap na de dodelijke aanslag op een chanoekaviering op Bondi Beach vorige week. Twee schutters doodden daar vijftien mensen en verwondden zeker veertig anderen.
"Ik voel het gewicht van de verantwoordelijkheid voor een gruweldaad die is gepleegd terwijl ik premier ben," zei Albanese maandag tegen verslaggevers. "En het spijt me voor wat de Joodse gemeenschap en ons hele land hebben doorstaan."
Joodse leiders en oppositiepartijen hebben veel kritiek op de regering, omdat die niet genoeg gedaan zou hebben tegen de toename van antisemitisme in het land.
