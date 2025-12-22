ECONOMIE
Nederlandse bedrijfsinvesteringen lopen licht terug

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 7:31
anp221225039 1
DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in oktober licht gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalden de investeringen met 0,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. In september was nog sprake van een stijging met 2,7 procent na twee maanden van krimp.
Het CBS zegt dat vooral minder werd geïnvesteerd in bijvoorbeeld vrachtwagens, opleggers en busjes. In onder meer machines (waaronder defensiematerieel) en infrastructuur werd juist meer geld gestoken.
Het CBS publiceert elke maand ook de investeringsradar over het klimaat voor investeringen. Volgens die radar zijn de omstandigheden in december minder ongunstig dan in oktober. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarstijging van de goederenexport en de stijging van de aandelenkoersen groter waren.
