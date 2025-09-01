ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Auto rijdt Russisch consulaat in Sydney in

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 3:02
anp010925002 1
SYDNEY (ANP) - Een automobilist is het Russische consulaat in Sydney binnengereden, schrijven Australische media. Op beelden die The Sydney Morning Herald deelt, is te zien hoe een witte SUV op het gras op het terrein van het consulaat bij een Russische vlag staat.
De auto stond maandagochtend bij het consulaat geparkeerd. Toen de politie de bestuurder probeerde aan te spreken, ramde hij de hekken van het consulaat.
De 39-jarige automobilist is gearresteerd, meldt de krant. Een politieagent raakte gewond aan zijn hand, onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren.
Vorig artikel

Ook Nederlandse media op zwart om dood journalisten in Gaza

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

American-XL-Bully-1

Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

ANP-430253650

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico