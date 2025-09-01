Auto rijdt Russisch consulaat in Sydney in

SYDNEY (ANP) - Een automobilist is het Russische consulaat in Sydney binnengereden, schrijven Australische media. Op beelden die The Sydney Morning Herald deelt, is te zien hoe een witte SUV op het gras op het terrein van het consulaat bij een Russische vlag staat.

De auto stond maandagochtend bij het consulaat geparkeerd. Toen de politie de bestuurder probeerde aan te spreken, ramde hij de hekken van het consulaat.

De 39-jarige automobilist is gearresteerd, meldt de krant. Een politieagent raakte gewond aan zijn hand, onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren.