ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Nederlandse media op zwart om dood journalisten in Gaza

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 2:54
anp010925001 1
DEN HAAG (ANP) - Ook Nederlandse media maken deel uit van een protestactie van onder meer journalistenorganisatie Reporters Without Borders (RSF). Zo heeft NRC maandag een zwarte voorpagina. Meer dan tweehonderd internationale nieuwsorganisaties protesteren met dergelijke acties tegen de dood van journalisten in de Gazastrook.
Op de zwarte voorpagina van NRC staat alleen de tekst: "Zonder verslaggevers gaat het beeld uit Gaza op zwart." De krant schrijft binnenin: "Met het zwart op de voorpagina en de website van vandaag benadrukt NRC, samen met talloze andere media wereldwijd en de organisatie Reporters sans Frontières, dat journalisten in Gaza veilig moeten kunnen werken. Daarnaast moeten internationale journalisten vrije toegang krijgen tot het gebied."
Eerder kondigde World Press Photo uit Nederland al aan zich te hebben aangesloten bij de actie, die naast RSF ook wordt georganiseerd door actiegroep Avaaz en International Federation of Journalists (IFJ).
Vorig artikel

Astrid Holleeder: ik val tussen wal en schip

Volgend artikel

Auto rijdt Russisch consulaat in Sydney in

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

American-XL-Bully-1

Twee American Bully’s XL doden man in Rotterdam."Hij was een lieve vader"

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

ANP-430253650

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico