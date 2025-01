Veel agenten zijn chaos en geweld jaarwisseling zat, halen uit naar kabinet

Een grote en groeiende groep agenten ziet het niet meer zitten om als lopende schietschijf ingezet te worden tijdens de jaarwisseling. Politiemedewerkers vinden dat de politiek veel te weinig doet om het jaarlijkse geweld en de chaos in te dammen, uit angst om stemmen te verliezen. Dat blijkt uit een interne memo die in handen is van het AD. Het document geeft een indringend beeld van de frustratie en wanhoop binnen de politie.

Uit de interne memo die circuleert op het intranet blijkt dat veel politiemedewerkers moedeloos zijn door het terugkerende geweld tegen hulpverleners. Politiechef Janny Knol roept de samenleving op samen op te staan tegen de excessen rond de jaarwisseling.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden politie en hulpdiensten op meerdere plekken belaagd, wat leidde tot gewonden en honderden arrestaties. In steden als Haarlem, Zaandam, Rotterdam en Amsterdam moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen, en in Culemborg werd traangas ingezet. In Amsterdam loste de politie zelfs waarschuwingsschoten.