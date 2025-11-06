ECONOMIE
Twaalf doden na crash vrachtvliegtuig in Kentucky

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 9:26
anp061125093 1
LOUISVILLE (ANP/DPA) - Het dodental na de crash van een vrachtvliegtuig in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen naar twaalf. De slachtoffers zijn bemanningsleden en mensen die zich op de grond bevonden.
Een UPS-vrachtvliegtuig stortte dinsdag neer kort na vertrek van Louisville Muhammad Ali International Airport. Het vliegtuig vloog in brand toen het bedrijven naast de luchthaven raakte. Volgens onderzoekers werd het ongeluk veroorzaakt doordat een van de motoren vlam vatte en losraakte tijdens het opstijgen.
Burgemeester Craig Greenberg heeft tegen lokale nieuwsmedia gezegd dat er twaalf doden zijn, onder wie vermoedelijk de drie bemanningsleden. Er zijn volgens Greenberg ook nog vermisten. De gouverneur van Kentucky, Andy Beshear, maakte eerder bekend dat de hulpverleners zijn overgegaan op een bergingsoperatie.
