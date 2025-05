Automobilist rijdt in op voetgangers bij huldiging Liverpool

LIVERPOOL (ANP) - Bij de huldiging van de voetballers van Liverpool is een automobilist ingereden op een aantal voetgangers, schrijven Britse media zoals de BBC en de lokale krant Liverpool Echo op basis van de politie. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt en wat hun toestand is. De bestuurder van de auto is aangehouden.

Een verslaggever van de BBC zei dat het erop leek dat "ten minste drie gewonden" werden afgevoerd. Een ooggetuige zegt tegen Sky News dat meerdere mensen werden overreden. Hulpdiensten zijn ter plaatse en de plek van het incident, Water Street, is afgezet.

Het is ook nog niet duidelijk waarom de man inreed op de mensen. De politie spreekt van een "verkeersbotsing" met "een aantal voetgangers". De auto zou ter plekke zijn gestopt en de man werd opgepakt. Het gaat om een 53-jarige Britse man uit de omgeving van Liverpool. De politie doet onderzoek naar "de omstandigheden van de botsing" en vraagt om niet te speculeren over een motief.

Tienduizenden supporters

Tienduizenden supporters waren de straat opgegaan om de landstitel van hun club te vieren. De spelers, onder wie de Nederlanders Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch, gingen voor de huldiging met een open bus door de straten van de stad. Het team wordt gecoacht door Arne Slot.

Premier Keir Starmer wordt op de hoogte gehouden van het incident en zegt in een verklaring dat de beelden uit Liverpool "verschrikkelijk" zijn. "Mijn gedachten zijn bij iedereen die gewond of betrokken is."