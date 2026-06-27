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Autoriteiten Beijing bevestigen crash vliegtuigje in torenflat

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 11:29
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BEIJING (ANP/RTR) - De autoriteiten in Beijing hebben bevestigd dat een vliegtuigje vrijdag is gebotst op de hoogste torenflat van de stad en dat daar een dode en dertien gewonden bij zijn gevallen. Het voorval werd door ooggetuigen en sommige media gemeld. De politie begon onmiddellijk mensen uit de buurt te houden van de bijna 530 meter hoge wolkenkrabber Citic Tower die ook bekend is als China Zun.
De Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber werd gesommeerd geen beelden van het incident te maken. Het ging om een klein sportvliegtuig met alleen de piloot erin. Die is om het leven gekomen. De toedracht wordt nog steeds onderzocht.
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