Iran meldt aanvallen op Amerikaanse doelen na aanval VS

TEHERAN/MANAMA (ANP/RTR) - Iran heeft volgens staatsmedia zaterdag Amerikaanse doelen in de regio beschoten na een Amerikaanse aanval op het land. De VS hebben volgens het Amerikaanse leger Iraanse opslagplaatsen van raketten en drones aangevallen als reactie op de beschieting van een vrachtschip in de Straat van Hormuz. Het is niet bekend welke doelen Iran precies heeft bestookt.

Bahrein heeft zaterdag fel geprotesteerd tegen een Iraanse aanval op het land. De Amerikaanse Vijfde Vloot heeft als thuisbasis Bahrein. De basis in Bahrein is sinds de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran eind februari begon, herhaaldelijk aangevallen en zou al zwaar beschadigd zijn.

De VS beschuldigen Iran het vrachtschip de Ever Lovely donderdag te hebben getroffen met een aanvalsdrone. Het schip voer langs de kust van Oman door de zeestraat. Volgens Iran had het vaartuig niet aan de voorwaarden voldaan die Iran stelt voor de doorvaart.

President Donald Trump noemde de Iraanse droneaanval een stomme schending van het staakt-het-vuren. Iran zegt dat de VS de wapenstilstand schenden door zich te bemoeien met de scheepvaart in de Straat van Hormuz. Iran claimt het gezag over de Straat van Hormuz en in het recente voorlopige akkoord tussen Iran en de VS staat dat Iran met Oman in overleg gaat over het beheer van de zee-engte.