Jetten betreurt afgelasting delen Veteranendag vanwege de hitte

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten heeft op Veteranendag in Den Haag het "zo erg" genoemd dat veteranen elkaar zaterdag niet als vanouds kunnen ontmoeten. Het programma van de traditionele dag is in verband met de hitte flink uitgekleed: het defilé en de bijbehorende manifestatie op het Malieveld zijn afgelast.

Jetten prees in zijn speech in de Koninklijke Schouwburg de onderlinge verbondenheid van veteranen. "Bij familie spreken we over een bloedband, en ik denk dat jullie onderlinge verbondenheid minstens zo sterk is. Je kent elkaars gewoonten, rituelen en voorkeuren." De minister-president zei over de aanpassingen in het programma: "Ik kan me voorstellen dat jullie misschien wel denken: ik heb voor hetere vuren gestaan dan een tropisch Malieveld. Maar jullie weten als geen ander: zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van."

De premier dankte alle veteranen voor hun inzet "in Joegoslavië, Mali, Afghanistan" of waar de missie ze ook bracht. Hij zei te erkennen dat er te lang niet voldoende is geïnvesteerd in de Nederlandse krijgsmacht. "Maar de urgentie om dat aan te pakken wordt nu breed gevoeld en veel belangrijker: er wordt naar gehandeld."

Defilé

Op Veteranendag worden doorgaans de ruim 100.000 veteranen die zich hebben ingezet voor vrede in de wereld geëerd met allerlei activiteiten. Koning Willem-Alexander zou zaterdag een defilé afnemen, dat zou eindigen met een grote bijeenkomst op het Malieveld. Zowel defilé als bijeenkomst zijn afgelast vanwege de hoge temperaturen.

Voorzitter Jaap Smit van het Nationaal Comité Veteranendag stelde zaterdag in de Koninklijke Schouwburg dat "onze mensen aan de oostflank van ons continent liggen waar spanningen oplopen en waakzaamheid geboden is, of bevaren de zeeën in spannende wateren". Hij benadrukte dat wij als samenleving niet moeten vergeten dat militairen "namens en voor ons worden ingezet en dat doen met verantwoordelijkheidsgevoel voor uw en mijn veiligheid".

Zaterdag schrappen ook enkele gemeenten hun plaatselijke activiteiten voor veteranen, zoals Leiden, Mook en Middelaar, Huizen en Zuidplas. Vorig jaar ging het defilé ook niet door. Toen in verband met de NAVO-top die enkele dagen daarvoor in Den Haag werd gehouden.