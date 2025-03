Autoriteiten grendelen omgeving aanrijding in Mannheim af

MANNHEIM (ANP/DPA) - De Duitse autoriteiten hebben het gebied in Mannheim ontruimd waar een automobilist volgens getuigen is ingereden op een menigte, bericht de plaatselijke nieuwssite Mannheim24. Er zou al een verdachte zijn aangehouden, maar omdat mogelijk meer mensen zijn betrokken wordt nu ook met een helikopter gezocht in het gebied.

Het centrum van de stad is volgens de site grotendeels afgegrendeld. Een carnavalsmarkt is daar geannuleerd.

De politie spreekt tegenover persbureau dpa over een onduidelijke situatie. Er kan nog niet worden vastgesteld of het gevaar is geweken en burgers krijgen het verzoek weg te blijven. Een plaatselijk ziekenhuis heeft een rampenplan afgekondigd. De autoriteiten hebben nog niets gezegd over het aantal slachtoffers.