Autoverkoop trekt aan dankzij populairdere elektrische modellen

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 14:08
BUNNIK (ANP) - De verkoop van nieuwe auto's is afgelopen maand iets aangetrokken. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG, die de cijfers presenteerde samen met RAI Vereniging, kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden.
Er werden in mei een kleine 30.000 auto's op kenteken gezet, 1 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het merendeel van de nieuw verkochte auto's was hybride, met een marktaandeel van 50,1 procent. De verkoop van volledig elektrische auto's steeg sneller, met 7 procentpunt tot een marktaandeel van 41 procent.
Voor de eerste vijf maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8 procent onder het niveau van vorig jaar. Vooral in januari en februari werden relatief weinig nieuwe auto's verkocht, door een hoger aantal verkopen eind vorig jaar.
