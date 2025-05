Avond en nacht rustig verlopen bij Bijlmer Sportpark

AMSTERDAM (ANP) - De zaterdagavond en de nacht van zaterdag op zondag zijn in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost rustig verlopen, meldt de politie. Het groengebied rond het Bijlmer Sportpark was door de gemeente aangewezen als veiligheidsrisicogebied uit vrees voor illegale straatfeesten en confrontaties tussen groepen jongeren.

Agenten mochten tot zondagochtend 04.00 uur mensen preventief fouilleren en controleren op wapens. "We zijn veelvuldig aanwezig geweest in het gebied en ik denk dat dat er mede aan bijgedragen heeft dat het rustig is gebleven", zegt een woordvoerder van de politie. Hoeveel mensen zijn gecontroleerd en wat er is gevonden tijdens het fouilleren, is nog niet bekend.

De afgelopen dagen waren er confrontaties tussen groepen jongeren en oproepen daartoe op sociale media. Bij incidenten waren afgelopen week mogelijk wapens in het spel. Zo was er in de nacht van vrijdag op zaterdag een vermoedelijk schietincident op het busplatform bij station Bijlmer ArenA.