De belangrijkste maatschappelijke trends in 2025 (tot nog toe)

We zijn alweer een paar maanden onderweg in 2025 en de wereld om ons heen verandert razendsnel. Hoe ziet Nederland er eigenlijk uit? Welke trends zien we om ons heen die onze samenleving vormgeven? In deze blog duik ik in de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment. Deze trends bepalen niet alleen hoe Nederland er nu uitziet, maar vormen ook de basis voor onze toekomst.

De belangrijkste maatschappelijke trends in 2025

Kort en puntsgewijs:

Nederland groeit vooral door immigratie, vooral gezins- en asielmigratie. Hierdoor wordt het land drukker en diverser.

Eenzaamheid is toegenomen: ongeveer 40% van de Nederlanders voelt zich eenzaam, vooral mensen die buiten Europa zijn geboren.

Nederland blijkt diverser op het gebied van seksuele oriëntatie: 18% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder identificeert zich als LHBTQIA+, met biseksuelen als grootste groep.

Armoede is lager dan gedacht, mede door dalende werkloosheid en nieuwe rekenmethodes. Toch zijn er nog steeds werkende armen.

Politiek vertrouwen is gedaald, maar jongeren worden wel actiever via protesten en handtekeningenacties.

Nederland blijft qua rolverdeling in gezinnen traditioneel: slechts 1 op de 10 stellen verdeelt werk en zorg gelijk.

De vergrijzing zorgt voor meer kwetsbaarheid, vooral door een toename van valpartijen onder ouderen.

Wordt Nederland steeds voller?

Nederland blijft groeien! In augustus 2024 verwelkomden we officieel de 18-miljoenste Nederlander. Interessant is dat deze groei vooral komt door immigratie. Onderzoek laat zien dat:

De grootste groep immigranten bestaat uit gezinsmigranten (ruim 600.000 mensen)

Er zijn ongeveer evenveel immigranten uit EU-landen als van daarbuiten

Mensen die als asielzoeker of met hun gezin naar Nederland komen, blijven meestal langer dan arbeidsmigranten

Deze veranderingen maken Nederland steeds diverser, wat kansen biedt maar ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Voelen we ons eenzamer dan vroeger?

Eenzaamheid blijft een groot probleem in Nederland. Bijna vijf jaar na corona voelt ongeveer 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Voor corona was dat nog 33%. Waarom voelen zoveel mensen zich alleen, ondanks alle manieren waarop we verbonden kunnen zijn? Vooral mensen die buiten Europa geboren zijn, voelen zich vaker sterk eenzaam. Dit laat zien dat niet iedereen even gemakkelijk aansluiting vindt in onze samenleving.

Is Nederland diverser dan we denken?

In 2025 werd Nederland verrast door nieuwe cijfers over seksuele diversiteit. Maar liefst 2,7 miljoen Nederlanders (18% van alle mensen van 15 jaar en ouder) identificeren zich als LHBTQIA+. De grootste groep hiervan, 1,6 miljoen mensen, identificeert zich als biseksueel. Deze cijfers laten zien dat diversiteit veel gewoner is dan veel mensen dachten.

Hoe zit het met werk en geld?

Goed nieuws op economisch gebied: er leven minder mensen in armoede dan we dachten. Wel blijft de arbeidsmarkt krap - er zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Dit betekent:

Bedrijven hebben moeite met het vinden van personeel

Werkgevers bieden betere voorwaarden om mensen aan te trekken

Sectoren zoals techniek, IT en zorg kampen met grote personeelstekorten

Wat verandert er met technologie?

2025 is het jaar waarin technologie écht overal is:

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt voor iedereen toegankelijk

Slimme apparaten communiceren met elkaar via het Internet of Things (IoT)

Robots nemen steeds meer taken over, niet alleen in fabrieken maar ook op kantoor en thuis

Virtual Reality en Augmented Reality worden steeds gewoner

Hoe groen worden we?

Duurzaamheid is niet langer een keuze maar een noodzaak. In 2025 zien we:

Meer hybride systemen voor verwarming en energie

Een groeiende trend van 'off-grid' woningen die zelfvoorzienend zijn

Meer focus op circulariteit en hergebruik van materialen

Bedrijven die duurzaamheid centraal stellen in hun strategie

Hoe gezond leven we?