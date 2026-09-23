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AVROTROS benadrukt ethische afweging over boycot songfestival

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 16:38
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HILVERSUM (ANP) - AVROTROS benadrukt een "zorgvuldige ethische afweging" te hebben gemaakt om niet deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Woensdag heeft de NPO bekendgemaakt alsnog een Nederlandse inzending te verzorgen. Een onafhankelijk team van experts moet bij de NPO de Nederlandse deelname in 2027 vormgeven.
AVROTROS maakt geen deel uit van het team van onafhankelijke experts van de NPO. "Wij hebben vier weken geleden afscheid genomen van het songfestival en daar een zorgvuldige ethische afweging over gemaakt, vanuit onze eigen normen en waarden", licht de omroep toe. "Het is nu aan de andere publieke omroepen om daarin hun eigen afweging te maken."
De omroep verzorgde jarenlang de Nederlandse inzending bij het songfestival, maar trok zich afgelopen editie terug vanwege de veel bekritiseerde aanwezigheid van Israël. Afgelopen augustus maakte de omroep bekend zich ook voor de aanstaande editie terug te trekken. De NOS buigt zich weer over de verslaggeving, voorbeschouwingen en het commentaar.
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