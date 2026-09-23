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President Iran noemt land in VN-speech slachtoffer van terreur VS

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 16:45
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NEW YORK (ANP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft tijdens zijn toespraak voor de Verenigde Naties gezegd dat zijn land de afgelopen zeven maanden "slachtoffer van terrorisme" is geweest. De Amerikaanse president Donald Trump sprak dinsdag over Iraanse "terreur", maar volgens Pezeshkian is het juist andersom.
"We hebben onszelf alleen maar verdedigd. Wij zijn geen terroristen", aldus Pezeshkian. Toen hij daarna foto's toonde van een school en een sporthal die zouden zijn gebombardeerd door de Verenigde Staten, liep de Amerikaanse delegatie weg uit de zaal.
Volgens Pezeshkian zijn niet alleen Iraanse scholen en universiteiten aangevallen, maar ook ziekenhuizen en gezondheidscentra. "Ze hebben martelaars gemaakt van onze wetenschappers, mannen, vrouwen en kinderen. Zij waren onschuldig."
De Iraanse president stelde dat de VS en Israël zich sinds het begin van de oorlog niet aan het internationaal recht houden.
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