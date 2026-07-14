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AVROTROS: Geel was gewaardeerd acteur in Flikken Rotterdam

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 23:28
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HILVERSUM (ANP) - AVROTROS heeft dinsdagavond "met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Cees Geel". De acteur speelde vanaf 2016 in de AVROTROS-serie Flikken Rotterdam de rol van rechercheur Stan Vroom.
Een woordvoerder van de omroep laat weten dat "zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid daarbij van grote waarde waren. Wij wensen zijn kinderen en de mensen die hem liefhebben veel sterkte toe."
De opnames van het negende en laatste seizoen van Flikken Rotterdam waren onlangs afgerond. Het nieuwe seizoen wordt naar verwachting in het najaar van 2026 uitgezonden op NPO 1.
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