De AVROTROS is nog steeds "hevig teleurgesteld" in de diskwalificatie van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival. Maandag maakte het Zweedse Openbaar Ministerie bekend dat het onderzoek naar een vermeend geweldsincident rond Klein is stopgezet wegens gebrek aan bewijs. "De volgende stap is dat er op korte termijn een gesprek komt met de directie van de EBU over deze kwestie", aldus AVROTROS.