AVROTROS haalt Afghanistan-serie offline na arrestatie Taliban

HILVERSUM (ANP) - AVROTROS heeft de serie Hila voorbij de Taliban van presentatrice Hila Noorzai offline gehaald. Aanleiding is de arrestatie van een vrouw die in de reeks te zien is, bevestigt een woordvoerder van de omroep zondag na berichtgeving door verschillende media.

"Het feit dat een vrouw die aan onze serie heeft meegewerkt nu vastzit, raakt ons diep en verplicht ons om alles te doen wat in ons vermogen ligt", stelt AVROTROS. "Zolang deze zaak loopt, is ons nadrukkelijk verzocht om, in het belang van haar veiligheid, grote terughoudendheid te betrachten. Om die reden doen wij op dit moment geen verdere uitspraken."

Voor Hila voorbij de Taliban bezocht Noorzai Afghanistan om te onderzoeken hoe het gaat met vrouwen enkele jaren na de machtsovername door de Taliban. In het programma was sportlerares Khadija Ahmadzada herkenbaar in beeld te zien. Volgens lokale en internationale media is zij recent gearresteerd. Het is niet duidelijk of haar aandeel in de serie daarmee te maken heeft.

Hila voorbij de Taliban werd eind vorig jaar uitgezonden op NPO 2. Het programma was daarna nog terug te kijken op NPO Start.