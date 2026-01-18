ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lichaam gevonden na vliegtuigcrash in Indonesië

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 11:57
anp180126085 1
JAKARTA (ANP/AFP) - Reddingswerkers hebben na wrakstukken ook een lichaam gevonden na een vliegtuigcrash zaterdag op het Indonesische eiland Sulawesi. Er wordt nog gezocht naar de negen andere inzittenden.
Eerder werd gemeld dat het toestel in totaal elf inzittenden had. In het vliegtuig zaten drie medewerkers van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij en zeven bemanningsleden, aldus een lokale functionaris.
Reddingswerkers hebben de romp, het staartgedeelte en ramen van het vliegtuig gevonden. Een inzittende werd dood aangetroffen op een steile berghelling in hetzelfde gebied.
Meer dan duizend mensen zijn betrokken bij de zoekactie vanuit de lucht en op het land. Onder hen zijn leden van de luchtmacht, agenten en vrijwilligers.
loading

POPULAIR NIEUWS

aiflitser

Let op deze superflitspalen in België: 'AI-monsters' kunnen je veel geld kosten

ap25027710663013

De vreemdelingenpolitie van Trump gebruikt een app waar Eichmann en Himmler hun vingers bij zouden aflikken

TELEMMGLPICT000002177922_trans_NvBQzQNjv4BqdNLuJDSj-bduoIdVkVeVwQYGEALd3jOglq7DTNTDy5U

Waarom twintigers massaal minder drinken

70151600_m

Is het voor gezonde mensen nodig zinktabletten te slikken?

ongeluk suriname

Veroorzaker dodelijk ongeval Paramaribo is idioot rijdende Nederlander in een Jaguar

Scherm­afbeelding 2026-01-17 om 15.34.17

Hoe Musk c.s. 1 jaar Trump verzilveren

Loading