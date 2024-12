Poetin ziet doel 'speciale militaire operatie' naderbij komen

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft op zijn jaarlijkse persbijeenkomst gezegd dat het doel van de inval in Oekraïne wordt bereikt. Hij zei dat de militaire situatie ingrijpend verandert en de Russische troepen langs de hele frontlinie oprukken in wat Poetin "de speciale militaire operatie" noemt.

Rusland viel Oekraïne in februari 2022 binnen naar aanleiding van de gevechten in de Oekraïense regio Donbas die in 2014 waren uitgebroken.

Poetin wil voorkomen dat Oekraïne lid van de NAVO wordt en aast op grote stukken van het zuiden en oosten van Oekraïne. Hij heeft al vier provincies geannexeerd zonder deze helemaal veroverd te hebben. In 2014 werd het schiereiland de Krim bij Rusland gevoegd.