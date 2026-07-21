Axios: bemiddelaars Midden-Oosten willen tiendaags bestand

WASHINGTON (ANP) - Pakistan, Qatar, Egypte en "andere regionale bemiddelaars" proberen een nieuw staakt-het-vuren van tien dagen te bewerkstelligen tussen Iran en de Verenigde Staten, meldt nieuwssite Axios op basis van anonieme bronnen. Een van de bronnen spreekt van een "afkoelingsperiode". Tijdens die periode zouden de landen verder moeten praten over een permanent akkoord.

De VS zouden een voorstel overwegen dat voorziet in de heropening van de Straat van Hormuz, maar er ook rekening mee houden dat de onderhandelingen mislukken. Het alternatief is een verdere escalatie van de oorlog in samenwerking met Israël, aldus Axios. De Amerikaanse president Donald Trump zou nog geen keuze hebben gemaakt.

De VS stuurden de afgelopen dagen op grote schaal tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio en ook het Israëlische leger bereidt zich voor op een nieuwe uitbreiding van het conflict, meldt Axios. Tegelijkertijd zouden de VS Israël hebben gevraagd om nu geen dingen te doen die diplomatiek overleg onmogelijk maken.

Volgens een van de bronnen gaan de VS mogelijk nog een paar dagen door met het bombarderen van Iran als wraak voor de dood van de Amerikaanse militairen die in het weekend omkwamen in Jordanië. Pas daarna zou het Witte Huis het bestand serieus gaan overwegen.