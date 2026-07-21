ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vier dagen geen treinen tussen Schiedam en Den Haag

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 10:53
anp210726071 1
DEN HAAG (ANP) - Tussen Schiedam en Den Haag Hollands Spoor rijden van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli geen treinen. ProRail werkt dan aan het spoor. De NS zet bussen in en waarschuwt voor langere reistijden.
De NS laat weten dat de extra reistijd op kan lopen tot 30 minuten. Reizigers die liever niet met de bus reizen kunnen omreizen met de trein via Gouda.
ProRail gebruikt de vier dagen om op veel plekken langs het traject aan de slag te gaan. Zo vernieuwt de spoorbeheerder spoorstaven, ballast en worden er nieuwe dwarsliggers gelegd.
In de Delftse spoortunnel worden metingen uitgevoerd en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Bij Den Haag Hollands Spoor worden de laatste werkzaamheden afgerond bij het emplacement.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Was de gemiddelde wereldburger in 1926 rijker of armer dan die in 2026?

IMG_4379

Hittegolf in Amsterdam: koelte is tijdelijk, nummer vier loert

shutterstock_2699493089

Hieraan herken je dat je prostaatkanker hebt.

207210557_m (1)

Wat zegt jouw scheet over je lichaam? Wetenschappers onderscheiden 3 types – welke ben jij?

189889015_m

Het ligt niet aan jou: je brein is niet gemaakt voor het moderne leven, zeggen wetenschappers

generated-image

De Nederlandse economie in slow motion op weg naar een crisis

Loading