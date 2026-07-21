Vier dagen geen treinen tussen Schiedam en Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Tussen Schiedam en Den Haag Hollands Spoor rijden van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli geen treinen. ProRail werkt dan aan het spoor. De NS zet bussen in en waarschuwt voor langere reistijden.

De NS laat weten dat de extra reistijd op kan lopen tot 30 minuten. Reizigers die liever niet met de bus reizen kunnen omreizen met de trein via Gouda.

ProRail gebruikt de vier dagen om op veel plekken langs het traject aan de slag te gaan. Zo vernieuwt de spoorbeheerder spoorstaven, ballast en worden er nieuwe dwarsliggers gelegd.

In de Delftse spoortunnel worden metingen uitgevoerd en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Bij Den Haag Hollands Spoor worden de laatste werkzaamheden afgerond bij het emplacement.