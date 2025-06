Axios: crisisoverleg in Witte Huis over rol VS in Midden-Oosten

WASHINGTON (ANP) - President Donald Trump overlegt dinsdag met zijn veiligheidsadviseurs in het Witte Huis over de rol die de Verenigde Staten moeten spelen in het conflict tussen Israël en Iran, meldt nieuwssite Axios op basis van drie overheidsbronnen. Volgens de drie overweegt Trump serieus om Iraanse nucleaire faciliteiten aan te vallen.

Twee Israëlische bronnen vertelden Axios dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gelooft dat de VS zich in de komende dagen in de strijd mengen, bijvoorbeeld door de ondergrondse nucleaire installatie van Fordow te bombarderen.

Trump toonde zich dinsdag oorlogszuchtig op zijn sociale medium Truth Social. "We hebben complete controle over het Iraanse luchtruim", schreef hij in een bericht.