Israël meldt grote nieuwe Iraanse raketaanval

TEL AVIV (ANP/AFP) - Iran heeft dinsdagmiddag laat opnieuw een "spervuur" aan raketten afgevuurd op Israël, meldt het Israëlische leger op X. In het zuiden van het land klonk het luchtalarm.

Het alarm gold ook voor de stad Dimona, in de Negevwoestijn, waar een nucleair onderzoekscentrum is. Er zijn geen berichten over inslagen geweest. Het luchtalarm is na korte tijd weer ingetrokken.

Eerder op de dag lanceerde Iran kleinere hoeveelheden raketten. Volgens het Israëlische leger bereikte geen van die raketten het land.