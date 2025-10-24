Axios: Russische gezant op bezoek in VS voor gesprek met Witkoff

WASHINGTON (ANP) - De Russische gezant Kirill Dmitriev is op bezoek in de Verenigde Staten, melden Russische en Amerikaanse media. Volgens staatspersbureau RIA Novosti is hij daar om te praten over economische samenwerking tussen beide landen, maar nieuwssite Axios meldt dat hij ook een afspraak heeft met Steve Witkoff, de speciale gezant van president Donald Trump.

Trump legde Rusland deze week sancties op om het land onder druk te zetten de oorlog in Oekraïne te stoppen. De Russische president Vladimir Poetin stelde dat die maatregelen weinig effect zouden hebben, maar Trump denkt daar anders over. "Ik zal je over zes maanden laten weten of het heeft gewerkt", reageerde Trump.

Witkoff is de laatste maanden Trumps belangrijkste onderhandelaar. Hij ging al meerdere keren op bezoek in Rusland om over de oorlog in Oekraïne te praten en sprak ook met Poetin zelf.

Trump kondigde vorige week aan dat hij Poetin binnenkort zelf zou ontmoeten in Boedapest, maar blies die top ook weer af.