Taakstraffen voor projecteren discriminerende teksten langs A12

BODEGRAVEN (ANP) - Twee mannen hebben taakstraffen gekregen voor het projecteren van discriminerende teksten op een gebouw langs de A12 in Bodegraven. De rechtbank in Den Haag heeft een derde verdachte vrijgesproken.

Het ging onder meer om de tekst "maak blanke kindjes" en "rassenmenging = white genocide". Volgens de rechtbank heeft een 56-jarige man de tekst geprojecteerd en stond een 54-jarige man op de uitkijk. Zij kregen respectievelijk taakstraffen van veertig en twintig uur.

"Hoewel er in het kader van de vrijheid van meningsuiting veel gezegd mag worden, hebben de verdachten de strafrechtelijk toelaatbare grenzen met de geprojecteerde tekst overschreden", aldus het oordeel van de rechter.