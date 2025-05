Axios: VS en Israël dicht bij akkoord over hulpverlening aan Gaza

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten, Israël en vertegenwoordigers van een nieuw internationaal fonds staan op het punt een akkoord te bereiken over het hervatten van de humanitaire hulp aan Gaza, meldt Axios. De nieuwswebsite baseert zich op gesprekken met twee Israëlische functionarissen en een Amerikaanse bron.

Het akkoord moet ervoor zorgen dat Hamas geen controle meer over de hulpgoederen kan krijgen. Sinds begin maart blokkeert Israël de levering van goederen en hulp aan ruim 2 miljoen inwoners van Gaza. Volgens Israël nam Hamas in de periode daarvoor de hulpgoederen met geweld in beslag en verkocht de Palestijnse organisatie die vervolgens tegen hoge prijzen aan de bevolking.

Het Israëlische besluit om de hulp te blokkeren leidde tot veel internationale kritiek. Zo stelde Amnesty International dat Israël zich ermee schuldig maakt aan "een genocidale handeling".

Bouw hulpposten

Volgens Israëlische functionarissen voorziet het nieuwe plan in de bouw van meerdere beveiligde hulpposten in Gaza. Palestijnen zouden daar eenmaal per week terechtkunnen om één hulppakket per gezin op te halen, waar dat gezin vervolgens zeven dagen mee moet kunnen doen. Israël zou bereid zijn de bouw van de hulppunten en bijbehorende infrastructuur te bouwen en te financieren.

De hulpoperatie in Gaza zal daarna worden uitgevoerd door een nieuw internationaal fonds, dat wordt geleid door "humanitaire experts" en ondersteund door "een adviesraad die zal bestaan uit prominente internationale figuren", aldus Axios. Het Israëlische leger zal volgens de nieuwswebsite niet betrokken zijn bij de verstrekking van de hulp en ook niet in de hulpposten aanwezig zijn, maar wel helpen bij de beveiliging daarvan.