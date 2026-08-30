Axios: VS vallen Iraanse lanceerinstallaties aan op eiland Larak

WASHINGTON (ANP/RTR/DPA/BLOOMBERG) - Amerikaanse strijdkrachten hebben zondag twee Iraanse lanceerinstallaties op het Iraanse eiland Larak aangevallen. Dat meldt de nieuwssite Axios op gezag van een Amerikaanse functionaris.

"Er werd waargenomen dat troepen van de Revolutionaire Garde zich voorbereidden op het afvuren van raketten met zeemijnen richting de Straat van Hormuz", zou de functionaris hebben gezegd.

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de Amerikaanse aanvallen op Larak bevestigd, meldt staatsomroep IRIB. Eerder berichtte het Iraanse persbureau Fars al dat een explosie was gehoord op Larak.

Andere strategie

Bij de aanvallen zijn volgens de garde diverse Iraanse strijders en burgers gedood of verwond. De Iraanse elitetropen zwoeren te reageren op de agressie en de verantwoordelijken te straffen, aldus de IRIB.

Het is de eerste keer sinds eind juli dat de VS weer aanvallen uitvoeren op Iran. Recentelijk leek president Donald Trump een andere strategie te hebben aangenomen, door Iran economisch onder druk te zetten door middel van sancties. Pogingen om een vredesakkoord te bereiken zijn vastgelopen.