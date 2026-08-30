Leiders coalitie praten al bijna veertien uur over begroting

DEN HAAG (ANP) - De leiders van D66, VVD en CDA praten zondag al bijna veertien uur op het ministerie van Financiën over de begroting van volgend jaar. De begroting moet dinsdag bij de Raad van State liggen zodat die voldoende tijd heeft om het van advies te voorzien voor Prinsjesdag.

De grote vraag is welke kant de coalitie op gaat. Worden bijvoorbeeld de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid doorgezet of wordt toenadering tot het linkse PRO gezocht dat eist dat deze maatregelen worden ingetrokken? Dat laatste zou de voorkeur hebben van D66 en het CDA. Met steun van PRO heeft de coalitie ook bijna een meerderheid in de Eerste Kamer. Een ander struikelblok is de inkomstenbelasting op particulier vermogen (box 3).

De afgelopen weken heeft het kabinet overlegd met andere partijen uit de Kamer. We weten wat de oppositie wil, zei premier Rob Jetten vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Die wensen moeten volgens hem nu zo goed mogelijk in de begroting worden verwerkt. Maar de partijen zijn er nog niet uit hoe dat precies moet gebeuren.