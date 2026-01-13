Axios: Witkoff ontmoette ex-kroonprins Iran in geheim overleg

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft het afgelopen weekend in het geheim de voormalige kroonprins van Iran, Reza Pahlavi, ontmoet. Dat meldt een hoge Amerikaanse functionaris aan nieuwssite Axios. Ze zouden het hebben gehad over de aanhoudende protesten in Iran.

De in ballingschap levende Pahlavi is de zoon van de in 1979 afgezette sjah en wordt gezien als een belangrijke tegenstander van het Iraanse regime. Volgens Axios probeert hij zich te positioneren als een interim-leider, mocht het regime vallen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met militair ingrijpen als er in Iran demonstranten worden gedood. "Hulp is onderweg", schreef hij dinsdag op zijn Truth Social. Op de vraag wat hij daarmee bedoelde, vertelde hij journalisten: "dat moet je zelf uitzoeken, sorry".

De cijfers over het aantal slachtoffers in Iran lopen uiteen, maar volgens mensenrechtenorganisatie HRANA is geverifieerd dat door dodelijk geweld meer dan 2000 mensen om het leven zijn gekomen.