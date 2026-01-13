ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Axios: Witkoff ontmoette ex-kroonprins Iran in geheim overleg

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 19:53
anp130126190 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft het afgelopen weekend in het geheim de voormalige kroonprins van Iran, Reza Pahlavi, ontmoet. Dat meldt een hoge Amerikaanse functionaris aan nieuwssite Axios. Ze zouden het hebben gehad over de aanhoudende protesten in Iran.
De in ballingschap levende Pahlavi is de zoon van de in 1979 afgezette sjah en wordt gezien als een belangrijke tegenstander van het Iraanse regime. Volgens Axios probeert hij zich te positioneren als een interim-leider, mocht het regime vallen.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met militair ingrijpen als er in Iran demonstranten worden gedood. "Hulp is onderweg", schreef hij dinsdag op zijn Truth Social. Op de vraag wat hij daarmee bedoelde, vertelde hij journalisten: "dat moet je zelf uitzoeken, sorry".
De cijfers over het aantal slachtoffers in Iran lopen uiteen, maar volgens mensenrechtenorganisatie HRANA is geverifieerd dat door dodelijk geweld meer dan 2000 mensen om het leven zijn gekomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

1e43b190-0aba-5ac4-8a20-8969ca123b9e

Trump wordt vooral financieel gesteund door Tech-magnaten en boeven

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

265849762_m

73-jarige maakte thuis seksfilmpjes van tal van BN'ers

Loading