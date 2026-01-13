Voorlopig geen extra nationale toeslag op pakjes uit China

DEN HAAG (ANP) - Er komt voorlopig geen extra toeslag op pakketjes van buiten de Europese Unie, met name uit China. Dat meldt demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Financiën, BBB) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wilde de toeslag onder meer invoeren om de fors gestegen kosten te dekken die de douane maakt voor het controleren van de "massale stroom" aan pakketten uit China. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste onlinebestellingen afhandelen, net als België en Frankrijk. De drie landen zijn samen goed voor vier op de vijf pakjes die de EU binnenkomen.

De EU-lidstaten besloten eerder al dat er een heffing komt op bestellingen tot 150 euro. Die zijn nu nog vrijgesteld van bijvoorbeeld invoerrechten, en worden daardoor minstens 3 euro duurder. De nationale toeslag zou daar nog bovenop komen.

De Raad van State bracht onlangs een kritisch advies uit over deze stapeling. Heijnen zegt meer tijd nodig te hebben om dat te bestuderen en zijn plannen eventueel bij te stellen. Daarnaast speelt mee dat België en Frankrijk ook geen nationale heffing hebben ingevoerd.