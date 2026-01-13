ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorlopig geen extra nationale toeslag op pakjes uit China

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 18:41
anp130126185 1
DEN HAAG (ANP) - Er komt voorlopig geen extra toeslag op pakketjes van buiten de Europese Unie, met name uit China. Dat meldt demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen (Financiën, BBB) aan de Tweede Kamer.
Het kabinet wilde de toeslag onder meer invoeren om de fors gestegen kosten te dekken die de douane maakt voor het controleren van de "massale stroom" aan pakketten uit China. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste onlinebestellingen afhandelen, net als België en Frankrijk. De drie landen zijn samen goed voor vier op de vijf pakjes die de EU binnenkomen.
De EU-lidstaten besloten eerder al dat er een heffing komt op bestellingen tot 150 euro. Die zijn nu nog vrijgesteld van bijvoorbeeld invoerrechten, en worden daardoor minstens 3 euro duurder. De nationale toeslag zou daar nog bovenop komen.
De Raad van State bracht onlangs een kritisch advies uit over deze stapeling. Heijnen zegt meer tijd nodig te hebben om dat te bestuderen en zijn plannen eventueel bij te stellen. Daarnaast speelt mee dat België en Frankrijk ook geen nationale heffing hebben ingevoerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

1e43b190-0aba-5ac4-8a20-8969ca123b9e

Trump wordt vooral financieel gesteund door Tech-magnaten en boeven

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

265849762_m

73-jarige maakte thuis seksfilmpjes van tal van BN'ers

Loading