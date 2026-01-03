Ayatollah Iran dreigt betogers en zegt niet te buigen voor VS

TEHERAN (ANP/RTR) - De machtigste man van Iran, de ayatollah Ali Khamenei, heeft gezegd dat de betogers in het land op hun plaats zullen worden gezet en dat het land "niet buigt voor de vijand". Hij bedoelt president Donald Trump die heeft gezegd de betogers in Iran te steunen.

In heel het land zijn protesten vooral als gevolg van de inflatie en de chronische schaarste van goederen in het door economische crises en sancties geplaagde land. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er na dagen van demonstraties meer dan tien betogers gedood en worden steeds meer deelnemers gearresteerd. De betogingen die in het land sinds zondag worden gehouden, richten zich vaak ook tegen het regime van de uiterst conservatieve geestelijkheid die het land sinds 1979 regeert onder leiding van eerst ayatollah Khomeini en sinds 1989 Khamenei.

De autoriteiten tonen wel begrip voor de economische problemen van demonstranten. Hun grieven zijn gerechtvaardigd en de regering wil daarover in gesprek gaan.