Venezolaans oliebedrijf: geen schade installaties bij aanvallen

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 13:15
anp030126120 1
CARACAS (ANP/RTR) - De Amerikaanse aanvallen op Venezuela hebben geen schade aangericht aan olie-installaties. Dat stelt het Venezolaanse staatsoliebedrijf Petróleos de Venezuela (PDVSA) op basis van voorlopig onderzoek, aldus bronnen tegen persbureau Reuters.
Het bedrijf heeft tegen personeel gezegd dat de productie- en raffinageactiviteiten verlopen als normaal. Er is wel forse schade aangericht aan de haven van La Guaira, in de buurt van hoofdstad Caracas. Dat is een van de grootste havens van het land, maar die wordt niet gebruikt voor oliewerkzaamheden.
Venezuela beschikt over de grootste olievoorraden ter wereld. Die bedragen naar schatting meer dan 300 miljard vaten (van 159 liter). De productie bedraagt slechts ongeveer 1 miljoen vaten per dag. Dat komt door verouderde olie-infrastructuur, mismanagement en corruptie bij PDVSA en de economische sancties tegen het land. Het aandeel van Venezuela, dat lid is van oliekartel OPEC, op de wereldwijde oliemarkt is circa 1 procent.
