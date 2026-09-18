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AZ - Hapoel Beër-Sheva aangemerkt als hoogrisicowedstrijd

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 11:43
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ALKMAAR (ANP) - De wedstrijd tussen AZ en de Israëlische club Hapoel Beër-Sheva in de Europa League is aangemerkt als een hoogrisicowedstrijd. Dat komt volgens de gemeente Alkmaar vooral door de spanningen rond de oorlog in het Midden-Oosten en niet zozeer door de supporters. Dat schrijft het Alkmaarse college in de beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdD en de SP.
De aandacht voor deze wedstrijd komt mede door de rellen rond de wedstrijd in Amsterdam tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in november 2024.
De wedstrijd tussen AZ en deze Israëlische club staat op 15 oktober op de planning. De gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en AZ bespreken de risico's rond de wedstrijd. Ook hebben ze contact met Hapoel Beër-Sheva, de KNVB, UEFA en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De gemeente houdt rekening met demonstraties. Daarbij kan worden ingegrepen als de veiligheid of openbare orde in gevaar komt. Over eventuele maatregelen kan de gemeente nog niks zeggen.
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