Doodsoorzaak arrestant Rotterdam nog niet vastgesteld, meldt OM

ROTTERDAM (ANP) - Het is nog niet duidelijk waardoor de 51-jarige Alfredo Goeloe uit Rotterdam vorige week is overleden toen agenten hem wilden arresteren. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld, het onderzoek loopt nog, meldt het Openbaar Ministerie.

Goeloe werd door de politie aangehouden op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid na een melding van een gestolen fatbike. Volgens het OM werd hij staande gehouden omdat hij met een te hoge snelheid reed, en niet vanwege de diefstal. Omdat hij geen identificatie kon tonen, werd hij gearresteerd. Tijdens zijn arrestatie werd hij onwel en overleed hij.