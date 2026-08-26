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KNMI waarschuwt voor onweer en wateroverlast donderdagavond

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 14:57
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DE BILT (ANP) - In een groot deel van Nederland kan het donderdagavond en in de nacht naar vrijdag onweren. Het KNMI waarschuwt voor buien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Ook is lokaal wateroverlast mogelijk, aldus het weerinstituut. In het hele land geldt in de loop van donderdagavond of in de nacht naar vrijdag code geel.
De buien komen donderdagavond vanaf het zuiden ons land binnen en trekken dan naar het noorden. Bij de buien zijn windstoten mogelijk tot 60 kilometer per uur, aldus het KNMI. Ook kunnen hagelstenen vallen met een diameter tot 2 centimeter.
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