Ploeg astronauten keert terug van ruimtestation ISS naar aarde

CAPE CANAVERAL (ANP/AFP) - Een internationale groep van vier astronauten heeft het ruimtestation ISS verlaten om in een SpaceX-capsule terug te keren naar de aarde. Ze verbleven bijna vijf maanden in de ruimte.

De astronauten, Anne McClain en Nichole Ayers uit de Verenigde Staten, Takuya Onishi uit Japan en de Russische kosmonaut Kirill Peskov, hebben in het ISS wetenschappelijke experimenten gedaan.

De terugkeer in de SpaceX-capsule duurt naar verwachting ongeveer 17 uur. Op het eind zullen er reusachtige parachutes opengaan om de landing te verzachten. Volgens de planning moet de capsule landen voor de kust van Californië. Daar worden de astronauten opgepikt door een boot.

Op het ISS verblijven nu onder anderen de Amerikanen Zena Cardman en Michael Finke, de Japanner Kimiya Yui en de Russische kosmonaut Oleg Platonov, die daar vrijdag 1 augustus aankwamen. Deze ploeg blijft zes maanden in de ruimte.