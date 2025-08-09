ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ploeg astronauten keert terug van ruimtestation ISS naar aarde

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 4:07
anp090825042 1
CAPE CANAVERAL (ANP/AFP) - Een internationale groep van vier astronauten heeft het ruimtestation ISS verlaten om in een SpaceX-capsule terug te keren naar de aarde. Ze verbleven bijna vijf maanden in de ruimte.
De astronauten, Anne McClain en Nichole Ayers uit de Verenigde Staten, Takuya Onishi uit Japan en de Russische kosmonaut Kirill Peskov, hebben in het ISS wetenschappelijke experimenten gedaan.
De terugkeer in de SpaceX-capsule duurt naar verwachting ongeveer 17 uur. Op het eind zullen er reusachtige parachutes opengaan om de landing te verzachten. Volgens de planning moet de capsule landen voor de kust van Californië. Daar worden de astronauten opgepikt door een boot.
Op het ISS verblijven nu onder anderen de Amerikanen Zena Cardman en Michael Finke, de Japanner Kimiya Yui en de Russische kosmonaut Oleg Platonov, die daar vrijdag 1 augustus aankwamen. Deze ploeg blijft zes maanden in de ruimte.
Vorig artikel

Azerbeidzjan en Armenië tekenen vredesverklaring in Witte Huis

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

shutterstock_2505373259

Slimme, zeer begaafde mensen bereiken soms heel weinig. Hoe komt dat?

anp080825052 1

Nieuwe klap voor Zwitserland: Trump stelt importheffing in op goudstaven en ontwricht wereldwijde goudmarkt

ANP-531964563

Studentencomplexen in Amsterdam gebruikt voor illegale prostitutie