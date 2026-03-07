ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel doden bij Israëlische luchtlanding en -aanval in Libanon

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 11:50
anp070326074 1
BAALBEK/NABI CHIT (ANP/AFP/RTR) - Bij Israëlische luchtaanvallen en een aanval met commando's, die met vier helikopters werden aangevoerd, zijn volgens Libanese media zeker 26 doden gevallen in het oosten van Libanon. Gevreesd wordt dat het dodental oploopt.
Israël bombardeerde Nabi Chit, circa 50 kilometer ten oosten van Beiroet. De plaats werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ook genaderd door Israëlische commando's die met helikopters landden en vermoedelijk in een vuurgevecht verwikkeld raakten met burgers en met Hezbollahstrijders. Het Israëlische leger heeft zaterdag bevestigd dat de operatie te maken had met de zoektocht naar de in 1986 verdwenen Israëlische piloot Ron Arad. Er is niks van belang gevonden in Nabi Chit.
De militairen trokken zich na enige tijd terug en vertrokken met hun toestellen. Dergelijke luchtlandingsoperaties worden voor zover bekend zelden door Israël in Libanon uitgevoerd. De operatie was ongeveer 70 kilometer van de Israëlische noordgrens.
loading

POPULAIR NIEUWS

P20250319MR-1517

The Economist: Donald Trump moet snel stoppen

Scherm­afbeelding 2026-03-07 om 06.38.06

Aardige Diederik Gommers is helemaal niet aardig

ANP-449983025

Lubach legt haarfijn uit waarom we het Groningse gasveld nu niet moeten volstorten met cement

251127719_m (1)

Waarom je ChatGPT moet boycotten

180586241_m

Dubbel gedekt is zonde van je geld: deze drie verzekeringen heb je vaak al

anp 442432520

Bizar: je krijgt vaker nachtmerries als je kaas eet voor het slapengaan

Loading