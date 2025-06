Is het verboden om staand achter op een vuilnisauto mee te liften?

In ons land zijn werknemers op allerlei manieren beschermt door de Arbowet. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. AD-lezer Henk Lammers verbaast zich er dan ook over dat de mensen die het huisvuil ophalen achter op een rijdende vrachtauto mogen staan. Mag dat eigenlijk wel?

“Ja, bij dit specifieke werk is het toegestaan om staand achter op de vuilnisauto mee te rijden”, weet auto-expert Niek Schenk. “Het is ook vastgelegd in de arbowet, die over de arbeidsomstandigheden gaat. De zogenaamde belader mag staand op de treeplank meerijden onder strikte voorwaarden.”

“Het moet om kleine rij-afstanden gaan: de containers moeten in de bebouwde kom telkens op minder dan 200 meter afstand van elkaar staan. Verder mag ter plekke geen hogere snelheidslimiet gelden dan 50 km/u en op zo’n treeplank is hooguit één persoon toegestaan. Bij gebruik van de treeplank is de snelheid van het voertuig bovendien begrensd tot 30 km/u.”

Rijstijl

“Als een collega op de treeplank staat, dient de chauffeur zijn rijstijl in voldoende mate aan te passen om gevaarlijke situaties of letsel te voorkomen. Zo is hij verplicht rustig op te trekken en af te remmen. De chauffeur kan de beladers en de achterzijde van het voertuig op de treeplanken zien via de monitor in de cabine.”

“Tot slot mogen alleen de treeplanken voor dit doel worden gebruikt. De medewerkers mogen dus niet op andere onderdelen van de truck gaan staan tijdens de rit. En als er veel oneffenheden in de weg zijn zoals drempels en kuilen, als er veel (scherpe) bochten zijn of als er overhangende begroeiing is, moet al het personeel alsnog in de cabine plaatsnemen”, besluit Schenk.