AzG: GHF-distributiepunten zijn moordlocaties

GAZA-STAD (ANP) - Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) zegt dat de distributiepunten van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF) plekken van "georganiseerde moorden en ontmenselijking" zijn. AzG stelt in een nieuw rapport op basis van medische gegevens en getuigenverklaringen dat Israëlische troepen zich bij de voedselpunten schuldig maken aan zowel "gericht als willekeurig" geweld tegen de Palestijnse bevolking, die daar komt in de hoop om eten te krijgen.

De GHF kreeg in mei van Israël het alleenrecht op het uitdelen van voedselhulp in de Gazastrook. In de maanden daarvoor was er helemaal geen humanitaire hulp binnengekomen, omdat Israël dat blokkeerde.

Maar volgens AzG kan het nieuwe systeem niet als hulp worden gezien. Er zijn slechts vier GHF-distributiepunten en die liggen allemaal in door Israël bezet gebied, waar het onveilig is voor de Palestijnse bevolking.