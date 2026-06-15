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Gommers: geld was reden om niet altijd patiënten over te nemen

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 12:35
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DEN HAAG (ANP) - Geld was een belangrijke reden voor sommige ziekenhuizen om geen ic-patiënten over te nemen van andere ziekenhuizen tijdens de tweede coronagolf, zei Diederik Gommers. De arts van het Rotterdamse Erasmus MC zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie over het virus dat de samenwerking tussen ziekenhuizen na de eerste golf minder goed werd.
In het voorjaar van 2020 profiteerden de ziekenhuizen van een plan uit 2016 om meer in netwerken te werken, zei Gommers. "Als professionals waren we altijd bereid elkaar te helpen." Volgens Gommers kwamen de artsen er onderling altijd uit, ook als dat de ziekenhuisbesturen niet lukte.
Die samenwerking veranderde in het najaar van 2020, aldus de arts. Toen gingen ook financiën en het laten doorgaan van reguliere zorg meespelen. "Ziekenhuizen zeiden dan: 'We hebben ic-bedden, maar we staan er niet voor open.' Achteraf was dat begrijpelijk. Directies moeten er wel voor zorgen dat medewerkers betaald krijgen."
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