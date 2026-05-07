AzG: ondervoeding Gaza verwoestend voor zwangeren en baby's

door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 7:38
GAZA-STAD (ANP) - De enorme voedseltekorten in Gaza hebben "verwoestende gevolgen" voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Dat blijkt uit een analyse van de internationale tak van Artsen zonder Grenzen (AzG).
De hulporganisatie heeft van eind 2024 tot begin dit jaar medische data bijgehouden. Daarin komt onder meer naar voren dat ondervoeding bij zwangere en (borst)voedende vrouwen voor grote problemen zorgt.
Zo werd 90 procent van de baby's van deze moeders te vroeg geboren en was de kans op overlijden twee keer zo hoog als bij baby's van moeders zonder ondervoeding. Ook ziet AzG een hoog aantal miskramen, waarbij extreme stress een belangrijke factor is.
Toegang ernstig beperkt
In 2,5 jaar tijd heeft "de systematische blokkade van humanitaire hulp" door Israël in combinatie met onveiligheid volgens AzG de toegang tot voedsel en schoon water ernstig beperkt.
"De ondervoedingscrisis is volledig gefabriceerd", benadrukt Mercè Rocaspana, medisch contactpersoon van AzG. "Voor de oorlog kwam ondervoeding nauwelijks voor in Gaza." De organisatie waarschuwt dat de situatie ondanks het staakt-het-vuren fragiel blijft en roept Israël op essentiële hulp en voorraden onverhinderd toe te laten.
