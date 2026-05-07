Prijzen aan pomp licht gedaald na sterke daling olieprijzen

EINDHOVEN (ANP) - De landelijke adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen voor benzine en diesel zijn donderdag licht gedaald. Dat komt na een sterke daling van de olieprijzen door hoop op de oliemarkt op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers zakte de adviesprijs voor een liter Euro95 naar 2,630 euro, van 2,646 euro een dag eerder. Die voor diesel daalde naar 2,561 euro, van 2,587 euro op woensdag.

De adviesprijs voor Euro95 tikte woensdag juist nog een nieuw record aan. Het record voor diesel werd op 8 april bereikt met 2,819 euro per liter. Deze prijzen worden doorgaans alleen bij duurdere stations langs snelwegen gevraagd, elders zijn ze vaak lager.

De prijs van een vat Amerikaanse olie staat nu op ruim 95 dollar en Brentolie noteert onder de 102 dollar per vat. Als er een vredesdeal komt tussen de VS en Iran zou de Straat van Hormuz weer heropend kunnen worden voor olietankers. Via die belangrijke zeeroute gaat normaal gesproken een vijfde van alle ruwe olie in de wereld.