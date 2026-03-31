Kickbokser Kromah verdedigt in juni voor het eerst wereldtitel

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 11:30
ROTTERDAM (ANP) - Kickbokser Mory Kromah verdedigt op 13 juni in het Rotterdamse Ahoy voor het eerst zijn wereldtitel bij de zwaargewichten van Glory. De 26-jarige geboren Amsterdammer volgde in februari Rico Verhoeven na twaalf jaar op door een toernooi met acht mannen te winnen in het Arnhemse GelreDome. De Serviër Milos Cvjeticanin moest toen opgeven voor de finale tegen Kromah vanwege een gebroken teen, maar krijgt op 13 juni een nieuwe kans op de wereldtitel.
Cvjeticanin (32) brak op 7 februari in Rotterdam zijn teen al in zijn eerste gevecht. Desondanks won hij zijn kwart- en halve finale, waarna zijn blessure toch te ernstig bleek om het titelgevecht met de voor Guinee uitkomende Kromah aan te gaan.
Verhoeven deed in november na twaalf jaar afstand van zijn wereldtitel. De Nederlander strijdt in mei om de wereldtitel boksen bij de zwaargewichten tegen de Oekraïner Oleksandr Oesyk.
