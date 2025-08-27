ECONOMIE
OM-onderzoek Saints & Stars onder meer naar mensenhandel

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 17:02
bijgewerkt om woensdag, 27 augustus 2025 om 17:05
anp270825146 1
Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar mensenhandel, arbeidsuitbuiting en valsheid in geschrifte bij Saints & Stars, bevestigt het OM na berichtgeving door Het Parool. Eind juli berichtte de krant dat de Amsterdamse luxe sportschoolketen Filipijnse en Indonesische schoonmakers zou uitbuiten. Zo zouden 23 van hen hun paspoort hebben moeten inleveren, werkten ze tot zeventien uur per dag en moesten ze met elkaar in één bed slapen.
"Het onderzoek is nog wel heel pril", zegt een OM-woordvoerder. "Daarom kan het ook nog veranderen." Of justitie al concrete verdachten op het oog heeft, kon de woordvoerder niet zeggen.
Eigenaar Tom Moos ontkent de bevindingen van Het Parool. Hij reageerde in een video en zei dat hij nooit signalen had gekregen van uitbuiting. Moos is van plan zijn excuses te maken, mocht blijken dat er toch iets mis is gegaan. Na de publicatie werd het managementteam dat verantwoordelijk is voor de schoonmaak bij Saints & Stars op non-actief gesteld.
