Trump: niet blij met Poetin na massale luchtaanvallen Oekraïne

MORRISTOWN (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij "niet blij" is met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, na de massale luchtaanvallen op Oekraïne in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen in het hele land dertien mensen om het leven. Poetin is volgens Trump "gestoord".

"Ik ben niet blij met wat Poetin doet. Hij doodt veel mensen, en ik weet niet wat er in hemelsnaam met Poetin aan de hand is", zei Trump zondagavond (plaatselijke tijd) op het vliegveld in de plaats Morristown, voordat hij aan boord ging van Air Force One. "Ik heb altijd een zeer goede relatie gehad met Vladimir Poetin, maar er is iets met hem gebeurd. Hij is volkomen GESTOORD geworden!" zei Trump later in een bericht op Truth Social.

Trump waarschuwde dat een poging tot volledige inname van Oekraïne "de ondergang van Rusland" zou betekenen. "Ik heb altijd gezegd dat hij HEEL Oekraïne wil, niet alleen een deel", aldus Trump. "Misschien krijg ik nog gelijk. Maar als hij dat probeert, zal dat Rusland fataal worden."