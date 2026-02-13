ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Baby in opvang Ter Apel door ongeval overleden

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 20:37
anp130226226 1
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is donderdag een baby van nog geen jaar oud overleden. Dat bevestigt het OM naar aanleiding van berichtgeving door Dagblad van het Noorden. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een "noodlottig ongeval" en vindt er geen strafrechtelijk onderzoek plaats.
Vanwege de gevoeligheid van het incident doet het OM geen verdere mededelingen over de toedracht van het overlijden.
In de zomer van 2022 overleed er ook een baby in het opvangcentrum in Ter Apel. Dat was op een moment dat honderden asielzoekers buiten de opvang moesten slapen door de drukte. De baby overnachtte samen met zijn moeder in de sporthal op het terrein, die niet geschikt was voor de opvang van baby's. Ook in dat geval was er volgens het OM geen sprake van een strafbaar feit.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

251214446_m

Mannen willen in de smaak vallen bij vrouwen. En daarbij maken ze zich vaak druk om dingen die vrouwen niks uitmaken.

Loading