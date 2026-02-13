Baby in opvang Ter Apel door ongeval overleden

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is donderdag een baby van nog geen jaar oud overleden. Dat bevestigt het OM naar aanleiding van berichtgeving door Dagblad van het Noorden. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een "noodlottig ongeval" en vindt er geen strafrechtelijk onderzoek plaats.

Vanwege de gevoeligheid van het incident doet het OM geen verdere mededelingen over de toedracht van het overlijden.

In de zomer van 2022 overleed er ook een baby in het opvangcentrum in Ter Apel. Dat was op een moment dat honderden asielzoekers buiten de opvang moesten slapen door de drukte. De baby overnachtte samen met zijn moeder in de sporthal op het terrein, die niet geschikt was voor de opvang van baby's. Ook in dat geval was er volgens het OM geen sprake van een strafbaar feit.